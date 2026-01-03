İSTANBUL 17°C / 11°C
Spor

Rodrygo için Premier Lig devleri karşı karşıya

Real Madrid'de ayrılığı gündemde olan Rodrygo için Premier Lig'den üç kulübün devrede olduğu öne sürüldü. İspanyol basınına göre Arsenal, Liverpool ve Manchester City, Brezilyalı futbolcunun durumunu yakından takip ediyor.

HABER MERKEZİ3 Ocak 2026 Cumartesi 23:37 - Güncelleme:
Transfer döneminin başlamasıyla gündeme yeni haberler düşmeye devame ediyor.

Real Madrid, kadrosunda değişiklikler yapmaya hazırlanırken ayrılması gündemde olan Rodrygo ile ilgili bir iddia ortaya atıldı.

3 İNGİLİZ DEVİ PEŞİNDE

Real Madrid'den ayrılmak isteyen Rodrygo için üç Premier Lig devi arasında potansiyel bir transfer yarışı başladı.

AS'ın haberine göre Arsenal, Liverpool ve Manchester City, Brezilyalı oyuncuyla ilgileniyor.

Rodrygo'nun kararı merak konusuyken Real Madrid'in isteyeceği bonservis, İngiliz kulüplerinin yol haritasını belirleyecek.

SEZON PERFORMANSI

Brezilyalı futbolcu bu sezon Real Madrid'te istediği süreleri bulamadı. Eflatun-beyazlı formayla bu sezon 16 maça çıkan Rodrygo 1 gol 2 asistlik bir performansla beklentilerin epey altında kaldı.

