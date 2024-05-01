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Spor

Rodrygo: Kroos'un pası inanılmazdı

Real Madrid'in yıldız futbolcusu Rodrygo, Bayern Münih maçından sonra görüşlerini aktardı.

1 Mayıs 2024 Çarşamba 00:46 - Güncelleme:
Rodrygo: Kroos'un pası inanılmazdı
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Şampiyonlar Ligi yarı finalinde deplasmanda Bayern Münih ile 2-2 berabere kalan Real Madrid'de yıldız oyuncu Rodrygo karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

"ŞİMDİDEN HEYECANLIYIZ"

Geri düştüklerinde daha etkili olduklarını söyleyen Rodrygo, "Artık buna alıştık. Oyundan düşüyor gibi göründüğümüzde daha tehlikeli bir takımız." dedi.

Kazanamayınca kaybetmemenin önemli olduğunu söyleyen Rodrygo şu sözlerle devam etti:

"Her zaman kazanmaya çalışırız ama kazanamadığımız zaman da kaybetmemek daha iyidir. Bernabeu'da her şey olabilir ama taraftarlarımızın huzurunda olacağız ve şimdiden heyecanlıyız."

Rodrygo şu sözlerle cümlelerini noktaladı:

"Kroos'un Vinicius'a attığı pas inanılmazdı. Toni bize yaşın önemli olmadığını gösterdi."

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