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Spor

Rodrygo, Manchester City'nin hedefinde

Manchester City, Brezilyalı yıldız Rodrygo için cazip bir transfer teklifi yaptı ancak oyuncu tercihini Real Madrid'de kalmaktan yana kullandı.

25 Aralık 2024 Çarşamba 01:45 - Güncelleme:
Rodrygo, Manchester City'nin hedefinde
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Geçtiğimiz sezon, Manchester City, Brezilyalı yıldız Rodrygo'yu transfer etmek için cazip bir teklif sundu, ancak oyuncu Real Madrid'de kalmayı tercih etti.

İngiliz ekibinin teknik direktörü Pep Guardiola, Real Madrid'deki performansıyla dikkat çeken 23 yaşındaki yıldızı transfer listesinin ön sıralarına almıştı. Ancak Rodrygo, City'nin cazip mali şartlarına ve sportif projelerine rağmen teklifi geri çevirerek Real Madrid'de kalmayı tercih etti. Kulüp yönetimi de oyuncunun bu kararını destekleyerek herhangi bir transfer ihtimaline kapıları kapattı.

YÜKSELİŞE GEÇTİ

Rodrygo, bu sezon isim olarak Bellingham, Vini JR ve Mbappé gibi isimlerin gerisinde kalsa da son üç maçta adeta yeniden doğdu.

Bu üç maçlık süreçte 3 gol 2 asist türeten Brezilyalı oyuncu, sezon genelinde forma giydiği 20 maçta 5 gol 4 asistlik katkı sağladı.

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