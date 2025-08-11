İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ağustos 2025 Pazartesi / 17 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,6988
  • EURO
    47,2323
  • ALTIN
    4378.49
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Rodrygo, Manchester City'nin radarında

Transfer çalışmalarını sürdüren Premier Lig ekibi Manchester City, İspanyol devi Real Madrid'in yıldız oyuncusu Rodrygo'yu takibe aldı.

HABER MERKEZİ11 Ağustos 2025 Pazartesi 17:41 - Güncelleme:
Rodrygo, Manchester City'nin radarında
ABONE OL

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam eden Manchester City, Real Madrid'in yıldız oyuncusu Rodrygo ile ilgileniyor.

Fabrizio Romano'nun aktardığına göre Jack Grealish takımdan ayrıldı. McAtee ve Savinho'nun da ayrılık ihtimali yüksek. Bu gelişmeler sonrası City, Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Rodrygo'yu gündemine aldı.

Teknik direktör Pep Guardiola'nın çok beğendiği 23 yaşındaki oyuncu, kulübün "rüya transferi" olarak görülüyor.

100 MİLYON EURO İSTİYORLAR

Real Madrid ise Rodrygo'yu sadece oyuncu isterse göndermeye sıcak bakıyor. İspanyol ekibinin talebi ise yaklaşık 100 milyon euro.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Real Madrid formasıyla 54 resmi maça çıkan Rodrygo, 14 gol ve 11 asist yaptı.

ÖNERİLEN VİDEO

Antalya'da 30 yıl önce süs için dikilen Agave bitkisi çiçek açtı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.