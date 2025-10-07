İSTANBUL 19°C / 13°C
  • Rodrygo: Oynadığım her dakikada keyif almaya çalışıyorum
Spor

Teknik direktör Xabi Alonso'nun takımın başına geçmesinin ardından Real Madrid'de ilk 11'de forma şansı vermediği Rodrygo geleceği hakkında konuştu.

7 Ekim 2025 Salı 13:17
Real Madrid forması giyen Rodrygo, geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

İspanyol devinde bu sezon Xabi Alonso'nun ilk 11'de fazla forma şansı vermediği isimlerden biri olan Rodrygo, yedek kalmasıyla ilgili olarak, "Teknik direktörün kararlarına saygı duymak gerekiyor. Eğer ilk 11'de başlarsam yüzde yüzümle oynarım, yedek kulübesinde olursam da aynı şeyi yaparım. 20 dakika oynarsam, bunu en iyi şekilde değerlendirmem gerekir. Bu kulüpte oynadığım her dakikada keyif almaya çalışıyorum." dedi.

Rodrygo ayrıca, "Real Madrid istediği sürece burada kalacağım. Bana, "Rodrygo kendine kulüp bul." dedikleri zaman "Tamam" derim. Ama bana böyle bir şey söylemediler." sözlerini kullandı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Real Madrid'de bu sezon 8 maçta süre bulan Rodrygo, 2 asist yaptı.

Popüler Haberler
