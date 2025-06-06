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Spor

Rodrygo, Premier Lig yolcusu

Arsenal, Real Madrid forması giyen Rodrygo'yu transfer listesinin en öncelikli hedefi olarak görüyor.

Haber Merkezi6 Haziran 2025 Cuma 18:39 - Güncelleme:
Rodrygo, Premier Lig yolcusu
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Gelecek sezon kadro çalışmaları yapan Arsenal, Real Madrid'in yıldız oyuncusunu transfer listesinin başına yazdı.

Sky Sports'un haberine göre Real Madrid'in genç oyuncusu Rodrygo, Arsenal'in en önemli hedefi konumunda.

Genç Brezilyalı'nın ön üçlüde gösterdiği etkileyici performans, Arsenal teknik ekibinin bu transferi istemesinin en önemli sebebi olarak gösterildi.

İspanyol devi ile 267 maça çıkan Rodrygo, 68 gol, 50 asistlik performans sergiledi. Rodrygo'nun güncel piyasa değeri 100 milyon euro olarak belirtiliyor.

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