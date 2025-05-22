Rodrygo, Xabi Alonso'yu bekliyor

Geçtiğimiz günlerde transfer etmek için girişimde bulunduğu Brezilyalı yıldız Rodrygo, Real Madrid'deki geleceğiyle ilgili kararını verdi.

AS'ın haberine göre; Rodrygo'nun, yeni teknik direktör Xabi Alonso'nun güvenini kazanacağına ve takımda kilit bir rol üstleneceğine inandığı belirtildi. Yıldız futbolcu, yalnızca Xabi Alonso'nun kendisine "bu takımda sana yer yok" demesi durumunda ayrılığı değerlendirecek.

SEZON PERFORMANSI

2024-2025 sezonunda toplam 51 maça çıkan Rodrygo, bu maçlarda 14 gol, 9 asistlik bir performans gösterdi