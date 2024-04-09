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Spor

Rodrygo'dan Liverpool açıklaması

Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Rodrygo, Premier Lig devi Liverpool için bir transfer açıklaması yaptı. Brezilyalı oyuncu, Real Madrid'den önce Liverpool'a transfer olmak üzere olduğunu itiraf etti.

9 Nisan 2024 Salı 19:18 - Güncelleme:
Rodrygo'dan Liverpool açıklaması
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Adı son zamanlarda Liverpool ile anılan Real Madrid'in yıldız oyuncusu Rodrygo flaş bir açıklamada bulundu.

"AZ KALSIN LIVERPOOL'A GİDECEKTİM"

2017 yılında Liverpool'dan teklif aldığını söyleyen Rodrygo o dönemi şu sözlerle anlattı:

"Ben istemediğim için anlaşmayı yapmadık. Teklif çok iyi olmasına rağmen Santos'ta kalmak istedim. Bana vaat ettikleri yol kariyerim açısından da çok iyi olacaktı. Avrupa futboluna hazırlanmak için eğitimimi İngiltere'de tamamlayacaktım. Avrupa'da oynamak her zaman hayalimdi. Her şey çok güzeldi ama arzum daha yüksek sesle konuştu. Santos'ta kalıp kulüpte biraz tarih yazmak istiyordum. Olan da buydu: Santos'ta oynama hayalimi gerçekleştirebildim. Ama bu doğru, neredeyse Liverpool'a gidiyordum."

42 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Real Madrid formasıyla 42 resmi maça çıkan Rodrygo bu karşılaşmalarda 15 gol, 8 asistlik skor katkısı sağladı.

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