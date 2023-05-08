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Spor

Rodrygo'ya kötü haber! Evine hırsız girdi

Real Madrid'in genç yıldızı Rodrygo'nun evine hırsız girdi. Real Madrid'e Kral Kupası'nı getiren golleri atan Rodrygo'nun evinin maç akşamı soyulduğu belirtildi.

AA8 Mayıs 2023 Pazartesi 14:49 - Güncelleme:
Rodrygo'ya kötü haber! Evine hırsız girdi
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İspanya'da Sevilya'daki La Cartuja Stadı'nda 6 Mayıs'ta Real Madrid ve Osasuna takımları arasında oynanan Kral Kupası final maçı sırasında Real Madridli futbolcu Rodrygo Goes'in Madrid'deki evinin soyulduğu bildirildi.

Rodrygo'nun evinin olduğu sitedeki bir özel güvenlik görevlisinin ihbarı üzerine polisin olay yerine gittiği ve içeri girildiğinde bazı odalarının altüst olduğunun görüldüğü kaydedildi.

Brezilyalı futbolcunun evinden nelerin çalındığına ilişkin bilgiler henüz paylaşılmadı.

Real Madrid'in 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlanan Kral Kupası finalinde Rodrygo, takımının iki golünü de atan isim olmuştu.

İspanya'da ünlü futbolcuların evlerinde hırsızlık olaylarına son yıllarda oldukça sık rastlanırken, geçen yıl Real Madridli futbolculardan Karim Benzema ve Dani Carvajal'ın da evleri soyulmuştu.

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