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Roger Federer, Wimbledon'dan finale yükseldi

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın tek erkekler yarı finalinde İspanyol Rafael Nadal'ı 3-1 yenen İsviçreli Roger Federer, finalde Novak Djokovic'in rakibi oldu.

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İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen çim kort turnuvasının tek erkekler yarı finalinde karşılaşan ezeli rakipler 2 numaralı seribaşı İsviçreli Roger Federer ile 3 numaralı seribaşı Rafael Nadal arasındaki mücadele, büyük çekişmeye sahne oldu.

Merkez kortta oynanan ve dengeli başlayan karşılaşmada servis oyunlarında hata yapmayan Federer ve Nadal, ilk seti 6-6'ya getirerek tie-break'e taşıdı. Bu bölümde uzun rallilerden galip ayrılan Federer, tie-break'i 7-3, seti ise 7-6 kazanarak maçta 1-0 öne geçti.

İkinci sette servisleri yavaşlayan Federer karşısında file önünde daha atak bir görüntü sergileyen Nadal, 4. oyunda rakibinin servisini kırarak 3-1 öne geçti. Morali bozulan ve sık basit hatalar yapan Federer karşısında oyunun kontrolünü alan Nadal, ikinci seti 6-1 alarak skoru 1-1'e getirdi.

Üçüncü sette yeniden sert servisler atmaya başlayan Federer, etkili "winner"larının da yardımıyla 4. oyunda Nadal'ın servisini kırarak 3-1 öne geçti. Uzun rallilerden galip ayrılarak farkı açan Federer, seti 6-3 alarak 2-1 üstünlüğe ulaştı.

Dördüncü setin başlarında oyun ritmini yükselten ve etkili "return" vuruşlarıyla rakibine üstünlük sağlayan 37 yaşındaki Federer, İspanyol tenisçinin servisini üçüncü oyunda bir kez daha kırarak 2-1 öne geçti. Yorulan rakibi karşısında skor avantajını koruyan İsviçreli Roger Federer,  3 saat 2 dakika süren zorlu mücadelenin ardından seti 6-4, karşılaşmayı ise 3-1 kazanarak adını finale yazdırdı.

Federer'den 16. galibiyet

İki tenisçi arasındaki 40. karşılaşmayı kazanan Federer, rakibi karşısında toplamda 16. galibiyetini elde etti.

Wimbledon'da ilk kez yarı finalde karşılaşan taraflardan üstünlüğünü pekiştiren Federer, turnuvadaki 4. maçlarında 3. kez rakibini mağlup etmeyi başardı. İki isim arasında turnuvanın önceki maçlarında, 2006 ve 2007 finallerini Federer, 2008 finalini ise Nadal kazanmıştı.

Wimbledon'da 8 kez zirveye çıkarak bu alanda tek erkekler rekorunu elinde tutan ve 12. finalini oynayacak olan 37 yaşındaki Roger Federer, turnuvada en son geçen yıl olmak üzere 4 kez şampiyonluk sevinci yaşayan dünya 1 numarası Novak Djokovic ile 14 Temmuz Pazar günü finalde karşılaşacak.

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