Roger Schmidt: Buraya gelmek hayatımdaki en iyi kararlardan biri

Benfica Teknik Direktörü Roger Schmidt, Portekiz futbolu hakkında izlenimlerini paylaştı.

Schmidt yaptığı açıklamada, "Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde birkaç kez Portekiz takımlarıyla karşılaştığım için burası hakkında biraz fikrim vardı. Açık fikirliyim. Farklı bir ülkeye gittiğimde o ülkenin kültürüne adapte olmaya çalışıyorum. Yurt dışında çalışmayı sevmemdeki nedenlerden biri de bu. Çalıştığım diğer liglere göre kıyaslarsak Portekiz ligi kolay bir ligde değil." dedi.

Portekiz'deki bütün takımların iyi olduğunu söyleyen Schmidt, "Şampiyonluk kazanmak zordur. Portekiz'de karşılaştığımız takımların her zaman kazanma şansları olduğuna inandıklarını düşünüyorum. Başka liglerde bu böyle değil. Alt sırada olanların genelde kaybettiğini görürüz." ifadelerini kullandı.

Genç futbolcular ile ilgili de açıklamalarda bulunan başarılı teknik adam, "Benfica'nın felsefesi, iyi gençler yetiştirip kulübe maddi anlamda fayda sağlamak ve takımı Avrupa kupalarında rekabetçi kılmaktır. Bence bu iyi bir felsefe çünkü A takımda genç oyunculara sahip olmak bir ayrıcalıktır. Hem kulüp hem de taraftarlar için bir kimlik biçimidir. Benfica'da herkes gençleri A takımda görmek istiyor. Şampiyonlar Ligi'nde ileriye gitmek istiyorsak sadece genç oyuncularla oynayamayız." açıklamasını yaptı.

Roger, "Portekiz'in şu anda Avrupa futbolunda iyi bir konuma sahip olduğunu düşünüyorum. Gelişmeye de devam ediyor. Şu anda yaşadıklarımız olumlu ama geliştirecek yanlarımız var." şeklinde konuştu.

Portekize geldiği için mutlu olduğunu söyleyen Roger Schmidt, "Burada kendimi çok iyi hissediyorum. Ülkede pozitif bir enerji var. Özellikle Lizbon'da daha fazla zaman geçiriyorum. Benfica'ya gelmek hayatımdaki en iyi kararlardan biriydi." dedi.