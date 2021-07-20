Roger Schmidt: Galatasaray'ı iyi analiz ettik

20 Temmuz 2021 Salı 18:22 - Güncelleme: 20 Temmuz 2021 Salı 18:22

Maça iyi hazırlandıklarını belirten Alman çalıştırıcı, "Maça hazırız, iyi hazırlık dönemi geçirdik. Oyuncular ellerinden geldiği kadar çalıştı, yarınki maçı bekliyorlar. Malen ve Dumfries kadroda yok, zorluk çekmeyeceğimizi umuyorum. Beklentimiz de ayrılmalarıydı, teklifleri değerlendiriyorlar." diye konuştu.

Sarı-kırmızılı takımla tur şanslarını eşit gören Schmidt, "Galatasaray tecrübeli takım, bizim gibi şampiyonluk için oynuyorlar her zaman. Onlar da bizim gibi kısa bir hazırlık dönemi geçirdi, tur şansını yüzde 50-50 olarak görüyorum." dedi.

Schmidt, Galatasaray'ı iyi analiz ettiklerini ve en iyi şekilde hazırlandıklarını söylerken, "Galatasaray'ı analiz etme zorluğu çekmedik, geçen sezon maçlarını analiz ettik. Olympiakos maçının oynanmadığını ve zorluk çektiklerini biliyoruz. Biz oyuncularımızı en iyi şekilde hazırladık, taktiksel açıdan bakıyoruz." şeklinde konuştu.