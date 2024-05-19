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Spor

Roger Schmidt kararını verdi!

Benfica'da daha önce taraftarın tepkisi nedeniyle ayrılık sinyali veren Roger Schmidt, gelecek sezon Portekiz ekibinin başında kalacak

19 Mayıs 2024 Pazar 15:08 - Güncelleme:
Roger Schmidt kararını verdi!
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Portekiz'de bu sezon Sporting'in gerisinde kalan Benfica'da teknik direktör Roger Schmidt ile ilgili karar belli oldu.

A Bola'da yer alan habere göre, Alman teknik adamın gelecek sezon da Benfica'nın başında olacağı belirtildi.

Schmidt, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamarda, taraftarın tepkisi nedeniyle, "Böyle bir ortamda kalmam zor" demişti.

Roger Schmidt'in adı teknik direktör arayan Bayern Münih'in de gündemine gelmişti.

57 yaşındaki teknik adamın Benfica ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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