Roger Schmidt: Orkun Kökçü ile konu hakkında konuşacağım

Benfica Teknik Direktörü Roger Schmidt, milli futbolcu Orkun Kökçü'nün verdiği röportajla ilgili açıklamalarda bulundu.

Casa Pia ile oynanan maçın ardından açıklamalarda bulunan Alman teknik adam, "O röportajdan sonra takımda olması mümkün değildi. Tamamen bu maça odaklanmıştık, en önemli şey buydu. Ancak son derece şaşırdım. Orkun mükemmel bir oyuncu ve mükemmel bir insan. Ne oldu ve böyle bir röportaj verdi bilmiyorum. Benfica için birçok maç oynadı, goller attı ve asistler yaptı. Bu noktada, bu röportajı anlamadım. Elbette takım ve kendisi için iyi değildi. Kendisini zor bir duruma soktu ama bizim için önemli bir oyuncu. Onunla konuşacağım" ifadelerini kullandı.

Orkun Kökçü, cumartesi günü verdiği röportajın ardından Benfica'nın pazar günü Casa Pia ile oynadığı maçın kadrosunda yer almamıştı.

ORKUN NE DEMİŞTİ?

Orkun Kökçü, verdiği röportajda, "Buraya geldiğimden beri beni özel hissettiren biri olmadı. Buna teknik direktör Roger Schmidt de dahil. Ben masaya vuran ya da taleplerde bulunan biri değilim ama belki de bana verdiği rol nedeniyle fazla mütevazıydım. Teknik direktör beni savunmaya yakın oynatıyor, bana her türlü görevi veriyor ama benim niteliklerimden en iyi şekilde yararlanmak istiyorsanız buna gerek yok. Ben ileriyi düşünen biriyim, ileriye attığım paslarla tanınırım. İstatistiklerim bunu ispatlıyor. Benfica için daha fazlasını verebilirim. Belki de hayal kırıklığım bundan kaynaklıdır." şeklinde konuşmuştu.

BENFICA PERFORMANSI

Benfica'da 34 maçta süre bulan Orkun Kökçü, 3 gol attı ve 10 asist yaptı.