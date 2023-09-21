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Spor

Roger Schmidt'ten Halil Umut Meler açıklaması

Benfica Teknik Direktörü Roger Schmidt, Salzburg ile oynadıkları maçı yöneten Halil Umut Meler için konuştu.

21 Eylül 2023 Perşembe 01:27 - Güncelleme:
Roger Schmidt'ten Halil Umut Meler açıklaması
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Benfica Teknik Direktörü Roger Schmidt, Şampiyonlar Ligi'nde Salzburg'u ağırladıkları ve 2-0 yenildikleri maçın ardından Halil Umut Meler ile ilgili konuştu.

Alman teknik adam, Salzburg'un iki penaltı kullandığı, birini kaçırdığı maçta Benfica'nın da penaltısının olduğunu söyledi.

Maçtan sonra konuşan 56 yaşındaki teknik adam "Halil Umut Meler, Salzburg'a 2 penaltı verdi ama bizim 1 penaltımızı vermedi." dedi.

Roger Schmidt ayrıca "Salzburg lehine verilen iki penaltı ve 10 kişi kalmamız asla maçın sonucu için belirleyici değildi. Oyuncularım maçık çevirebilmek adına ellerinden geleni yapmaya çalıştılar. Ancak hakem pek bizim tarafımızda olmadı" ifadelerini kullandı.

Halil Umut Meler'in yönettiği maçta Mustafa Eyisoy ve Kerem Ersoy yardımcı hakem olarak görev yaptı.

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