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Spor

Roland Garros 1 hafta ertelendi

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık (Roland Garros), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.

AA08 Nisan 2021 Perşembe 12:25 - Güncelleme: 08 Nisan 2021 Perşembe 12:25
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Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, başkent Paris'in ev sahipliğinde 23 Mayıs-6 Haziran tarihlerinde düzenlenmesi planlanan toprak kort turnuvası, 30 Mayıs-13 Haziran tarihlerine alındı. Eleme maçlarının 24-28 Mayıs tarihlerinde oynanacağı bilgisi verildi.

Turnuvanın, ülke çapında üçüncü kez uygulanan Kovid-19 kısıtlamalarından etkilenmemesi için bu kararın alındığı belirtildi.

Geleneksel olarak mayıs ayının son haftası başlayan Roland Garros, 2020'de de salgın yüzünden 4 ay ertelenmişti.

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