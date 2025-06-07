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Spor

Roland Garros'ta finalin adı belli oldu

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek erkeklerin dünya 1 numarası Jannik Sinner, 6 numaralı seribaşı Novak Djokovic'i 3-0 yenerek finale yükseldi.

AA7 Haziran 2025 Cumartesi 00:55 - Güncelleme:
Roland Garros'ta finalin adı belli oldu
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Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek erkeklerin dünya 1 numarası Jannik Sinner, 6 numaralı seribaşı Novak Djokovic'i 3-0 yenerek finale yükseldi.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın 13. günündeki tek erkekler yarı final maçında 3 kez grand slam şampiyonu İtalyan tenisçi Sinner ile 24 grand slam zaferine sahip Sırp raket Djokovic karşılaştı.

Sinner, 3 saat 16 dakika süren karşılaşmada rakibini 6-4, 7-5, 7-6 biten setlerle 3-0 yenerek kariyerinde ilk kez Fransa Açık finaline çıktı ve İspanyol Carlos Alcaraz'ın rakibi oldu.

Son şampiyon Alcaraz ile Sinner'in karşılaşacağı tek erkekler finali, 8 Haziran Pazar günü oynanacak.

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