Roland Garros'ta Kaan Işık Koşaner son 16'da!

Roland Garros Gençler Turnuvası'nda mücadele eden milli tenisçi Kaan Işık Koşaner, ikinci turda Japon seribaşı Ryo Tabata'yı mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

AA2 Haziran 2026 Salı 17:52
Milli tenisçi Kaan Işık Koşaner, sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ın (Roland Garros) gençler kategorisinde 3. tura çıkma başarısı gösterdi.

Paris'te düzenlenen turnuvada elemeleri geçerek ana tabloya yükselen 16 yaşındaki milli tenisçi Kaan Işık Koşaner, ana tablo ikinci tur mücadelesinde 10 numaralı seri başı Ryo Tabata'yı 6-0, 2-6, 6-4'lük setlerle 2-1 mağlup ederek üçüncü tura çıktı.

Turnuvada son 16'ya kalan milli tenisçi, üçüncü turda turnuvanın 6 numaralı seribaşı ABD'li Keaton Hance ile karşılaşacak.

