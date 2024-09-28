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Spor

Roland Sallai: Bundan ders çıkaracağız

Galatasaray'ın yeni isimlerinden Roland Sallai, Kasımpaşa karşılaşmasının ardından açıklamalar yaptı.

28 Eylül 2024 Cumartesi 21:28 - Güncelleme:
Roland Sallai: Bundan ders çıkaracağız
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Galatasaray'ın yeni isimlerinden Roland Sallai, Kasımpaşa karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Maçın berabere gelmesi hakkında konuşan Sallai "İlk yarı çok iyiydik. Daha sonra oyundan çıktım ve çok fazla izleyemedim. Üç tane gol yemek bizim kalitemizde olmamalı. Hatalarımızı görmeli ve bunlardan ders çıkarmalıyız." dedi.

Roland Sallai ayrıca "Taraftara teşekkür ederim. Beni harika karşıladılar. Birçok statta oynadım ama burası inanılmaz. Bu maçta da desteklerini esirgemediler. Teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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