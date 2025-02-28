Galatasaray'ın sezon başında transfer ettiği Macar futbolcu Roland Sallai, ülkesinin basınına konuştu.

Roland Sallai, Macaristan'ın 20-23 Mart 2025'te UEFA Uluslar Ligi play-off'unda Türkiye ile oynayacağı maçlara değindi.

RAMS Park'ta oynanacak maç için "Atmosferden korkmalı mıyız?" sorusuna cevap veren Sallai, "İnanılmaz bir atmosfer bizi bekliyor. Evdeki maçlarımızdan yola çıkarak atmosferin muhteşem olacağını belirtmekten başka bir şey söyleyemem. Kulübe geldiğimde birçok kişi bana Galatasaraylı taraftarların fanatizmine, evdeki maçlarımızda yaşanan atmosfere hazırlanmamı söyledi. Kariyerim boyunca birçok büyük stadyumda oynadım daha önce hiç böyle bir atmosfer yaşamamıştım" dedi.

Roland Sallai'yi Türkiye-Macaristan eşleşmesinde iki takımın da şanslarının yüzde 50 olduğunu ifade etti.

"YUHALARLARSA BU BİR SORUN DEĞİL"

Türkiye-Macaristan maçında ıslıklanıp ıslıklanmayacağı sorulan Sallai, "Göreceğiz ama yuhalarlarsa bu bir sorun değil. Futbolda son derece normal, futbolun bir parçası" şeklinde konuştu.

Derbide sakatlanan Roland Sallai'ye ligde bu hafta oynanacak Kasımpaşa maçında sahada olup olmayacağı da soruldu. Macar futbolcu bu soruya, "Sağlık ekibi çarşamba günü bacağımı detaylı bir şekilde inceledi ve hafta içi kupa maçını riske atmamak için kaçırmam konusunda anlaştık. Bacağım biraz ağrıyordu ancak her şey yolunda giderse pazar günü Kasımpaşa'ya karşı oynanacak lig maçında sahada olacağım" yanıtını verdi.

"MÜMKÜN OLAN EN İYİ YERE GELDİM"

Galatasaray'da kendisini iyi hissettiğini aktaran Roland Sallai, "Mümkün olan en iyi yere geldim. Takım arkadaşlarım beni hemen kabul etti. Adaptasyonun ardından soyunma odasında kendimi evimde gibi hissediyorum. Takım arkadaşlarımı tanıtmaya gerek yok çünkü kadroda birçok büyük isim var; sadece Alvaro Morata, Mauro Icardi, Dries Mertens veya Victor Osimhen'i düşünün. Galatasaray'da oynamanın bir gereği de sürekli baskı altında futbol oynamaya alışmak. Kulüpte kendimi iyi hissediyorum ve buraya geldiğimden beri farklı pozisyonlarda oynamam gerektiği beni rahatsız etmiyor. Her zaman görevimin başındaydım ve takıma yardımcı oldum. Neyse ki son zamanlarda daha çok forvet olarak oynuyorum ve goller de geliyor" ifadelerini kullandı.

İstanbul'u "devasa bir şehir" sözleriyle niteleyen Sallai, "Önceki kulübümün bulunduğu Freiburg'a kıyasla, eşimle birlikte hayatımızda bu kadar büyük bir şehre alışmak büyük bir değişiklik oldu ancak kendimizi bulmaya başladık. İstanbul'u tamamen keşfetmenin imkansız olduğunu düşünüyorum" diyerek sözlerini noktaladı.