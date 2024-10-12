İSTANBUL 22°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Ekim 2024 Cumartesi / 9 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,3054
  • EURO
    37,5445
  • ALTIN
    2928.22
  • BIST100
    8876.22
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Roland Sallai'nin golü Macaristan'a yetmedi
Spor

Roland Sallai'nin golü Macaristan'a yetmedi

UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'ta Macaristan, sahasında Hollanda ile karşı karşıya geldi. Puskas Arena'daki maç 1-1 sona erdi.

12 Ekim 2024 Cumartesi 00:05 - Güncelleme:
Roland Sallai'nin golü Macaristan'a yetmedi
ABONE OL

UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'ta Macaristan, sahasında Hollanda ile karşı karşıya geldi. Puskas Arena'daki maç 1-1 sona erdi.

Macaristan,32. dakikada Roland Sallai ile öne geçti. Hollanda, 83'te Denzel Dumfries ile beraberliği kurtardı.

Hollanda'da Virgil van Dijk, 79'da kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Macaristan'da golü atan Sallai, 65. dakikada oyundan çıktı.

Bu sonuçla birlikte Macaristan 2, Hollanda 5 puana yükseldi.

Macaristan, bir sonraki maçta Bosna Hersek deplasmanına gidecek. Hollanda, Almanya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.