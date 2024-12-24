Roma 5 futbolcunun biletini kesti! Listede Zeki Çelik de var

Serie A'da bu sezon istediği sonuçları alamayan Roma, ayrılık kararları aldı.

Tuttosport'ta yer alan habere göre; İtalyan ekibi, 5 futbolcuyla yollarını ayırma kararı aldı.

Haberde; beklentilerin altında kalan Bryan Cristante, Eldor Shomurodov, Lorenzo Pellegrini, Mario Hermoso ve Zeki Çelik ile yolların ayrılacağı belirtildi.

SÜPER LİG'DEN TALİPLERİ VAR!

Öte yandan Mario Hermoso'nun adı Fenerbahçe ile anılırken, Lorenzo Pellegrini ise Galatasaray'a yazıldı.

Ayrıca milli futbolcu Zeki Çelik'in de adı Süper Lig devleriyle anılıyordu.

OYUNCULARIN PERFORMANSI

27 yaşındaki orta saha oyuncusu Bryan Cristante'nin Roma ile sözleşmesi 2027 yılında sona erecek. Roma'da bu sezon 18 maça çıkan Bryan, 1 gol ve 1 asist yaptı.

Sözleşmesi 2026 yılında sona erecek 29 yaşındaki Eldor Shomurodov da bu sezon 12 maçta forma giydi ve 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Roma'nın kaptanlarından olan Lorenzo Pellegrini ise bu sezon 18 maçta 1 gol 2 asistlik katkı verdi. Sözleşmesi 2026'da sona erecek. Sezon maçında Roma'ya transfer olan Hermoso beklentilerin altında kaldı. bu sezon sadece 622 dakika süre alabilen İspanyol oyuncu, 1 gol attı.

2022 yılından beri Roma forması giyen Zeki Çelik'in sözleşmesi 2026'da sona erecek. Bu sezon 22 maça çıkan milli oyuncu 1 asistlik katkı verdi.