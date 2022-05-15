Roma Açık'ta şampiyon Iga Swiatek

Başkentte Foro Italico Spor Kompleksi'ndeki toprak kortlarda bu yıl 79'uncusu düzenlenen turnuvaya, final müsabakalarıyla devam edildi.

Merkez Kort'ta ilk olarak tek kadınlar finali yapıldı.

Final maçının ilk setini Polonyalı raket, 6-2 aldı.

İkinci sete Tunuslu Ons Jabeur, yaptığı basit hatalarla sette 4-0 geri düştü. Jabeur, 5'inci ve 6'ıncı oyunda servis kırarak sete tutunsa da bu performansı sürdüremedi ve ikinci seti de 6-2 kaybetti.

Toplamda 1 saat 22 dakika süren finali Swiatek, 6-2'lik iki set sonucunda 2-0 kazanarak, Roma Açık'ta üst üste 2. kez şampiyon oldu.

Swiatek, ABD'li Serena Williams'tan (2013) sonra tek bir sezonda dört veya daha fazla WTA 1000 şampiyonluğu kazanan ikinci isim oldu. Swiatek, bu sezon mücadele ettiği Doha, Indian Wells, Miami ve Roma'da mutlu sona ulaşmayı başardı.

Roma Açık Tenis Turnuvası, bugün oynanacak tek erkekler, çift erkekler ve çift kadınlar kategorisindeki final müsabakalarıyla tamamlanacak.