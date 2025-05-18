İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Mayıs 2025 Pazar / 21 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,8949
  • EURO
    43,4533
  • ALTIN
    4001.01
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Roma Açık'ta şampiyon Jasmine Paolini oldu
Spor

Roma Açık'ta şampiyon Jasmine Paolini oldu

Roma Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlarda şampiyon belli oldu. Finalde, 4 numaralı seribaşı ABD'li Coco Gauff'u 2-0 yenen 6 numaralı seribaşı İtalyan Jasmine Paolini, şampiyon oldu.

Haber Merkezi18 Mayıs 2025 Pazar 01:31 - Güncelleme:
Roma Açık'ta şampiyon Jasmine Paolini oldu
ABONE OL

Başkent Roma'da Foro Italico Kompleksi'ndeki toprak kortlarda düzenlenen turnuvada bugün tek kadınlar kategorisinde final maçı oynandı.

Merkez Kort'ta 1 saat 30 dakika süren final müsabakasında ilk set çekişmeli geçti. İlk seti 6-4 alan Paolini, üstünlüğünü ilk oyunlardan rakibine kabul ettirdiği ikinci seti de 6-2 kazandı.

Jasmine Paolini, böylece rakibini 2-0 mağlup ederek Roma Açık'ta ilk kez şampiyon oldu. Bu sonuçla 40 yıl aradan sonra Roma'da tek kadınlarda bir İtalyan raket zirvede yer aldı.

Finalde 11 yıl aradan sonra bir İtalyan raketin mücadele etmesi sebebiyle İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella da maçı Merkez Kort'tan takip etti.

Şampiyon olan Paolini ve maç boyunca kendisine destek veren tribünler büyük sevinç yaşadı.

Roma Açık'ta tek kadınlar kategorisinde en son İtalyan raket Raffaella Raggi, 1985 yılında mutlu sona ulaşmıştı.

Roma Açık Tenis Turnuvası, yarın tek erkekler kategorisinde dünya 1 numarası İtalyan raket Jannik Sinner ile 3 numaralı seribaşı İspanyol Carlos Alcaraz arasında oynanacak final mücadelesiyle sona erecek.

  • Roma Açık Tenis
  • Coco Gauff
  • Jasmine Paolini

ÖNERİLEN VİDEO

Bayraktar TB3'ler peş peşe havalandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.