Roma Açık'ta seribaşları hata yapmadı

AA 19 Eylül 2020 Cumartesi 09:27 - Güncelleme: 19 Eylül 2020 Cumartesi 09:27

Başkentte Foro Italico Spor Kompleksi'ndeki toprak kortlarda Kovid-19 tedbirleri sebebiyle seyircisiz oynanan turnuvaya, üçüncü tur müsabakalarıyla devam edildi.



Erkeklerde dünya 1 numarası Sırp raket Novak Djokovic, vatandaşı Filip Krajinovic karşısında ilk sette zorlansa da 7-6 (7) ve 6-3'lük setlerle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Djokovic, çeyrek finalde Alman Dominik Koepfer ile karşılaşacak.



2 numaralı seribaşı İspanyol Rafael Nadal da Sırp Dusan Lajovic’i 6-1 ve 6-3'lük iki setle fazla zorlanmadan çeyrek finale yükseldi. Nadal, çeyrek finalde Arjantinli Diego Schwartzman ile kozlarını paylaşacak.



4 numaralı seribaşı ev sahibi ülkeden Matteo Berrettini de vatandaşı Stefano Travaglia’yı 7-6 (5) ve 7-6 (1)’lik tie-breake giden iki set sonucunda 2-0 yenerek, turu geçti. Berrettini, çeyrek finalde Norveçli Casper Ruud ile mücadele edecek.



KADINLAR

Kadınlarda turnuvanın 1 numaralı seribaşı raket Rumen Simona Halep, Ukraynalı Dayana Yastremska'yı 7-5 ve 6-4’lük setlerle 2-0 yenerek, tur atladı. Halep, çeyrek finalde Kazak rakibi Yulia Putintseva ile eşleşti.

Turnuvanın 2 numaralı seribaşı Çekya’dan Karolina Pliskova da Rus Anna Blinkova'yı 6-4 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup ederek, bir üst tura çıktı. Pliskova, Belçikalı Elise Mertens ile çeyrek finalde mücadele edecek.

Turnuvanın 4 numaralı seribaşı Ukraynalı Elina Svitolina da Rus rakibi Svetlana Kuznetsova'yı 7-6(6) ve 6-4’lük iki set sonucunda 2-0 yenerek, tur atladı. Svitolina, çeyrek finalde 12 numaralı seribaşı Çek raket Marketa Vondrousova ile karşılaşacak.



9 numaralı seribaşı İspanyol Garbine Muguruza da 7 numaralı seribaşı İngiliz Johanna Konta'yı 6-4 ve 6-1’lik iki setle 2-0 mağlup etti ve çeyrek finalde Belaruslu Victoria Azarenka'nın rakibi oldu.

Bu arada, İtalya Gençlik ve Spor Bakanı Vincenzo Spadafora'nın dün açıkladığı karara göre Roma Açık yarı final ve final müsabakalarına Kovid-19 tedbirleri düzenlemeleri çerçevesinde olmak üzere bin kişilik seyirci alınacak.

