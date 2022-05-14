Roma Açık'ta yarı finalistler belli oldu

Başkentte Foro Italico Spor Kompleksi'ndeki toprak kortlarda bu yıl 79'uncusu düzenlenen turnuvaya, tek erkekler ve tek kadınlar kategorilerinde çeyrek final müsabakalarıyla devam edildi.

Tek erkeklerde dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic, Merkez Kort'ta 10 numaralı seribaşı Kanadalı Felix Auger-Aliassime ile karşılaştı. Sırp raket, 2 saati aşkın mücadele sonunda rakibini 7-5 ve 7-6(1)'lık setlerle 2-0 yenerek, yarı finale çıktı.

Djokovic'in yarı finaldeki rakibi ise dünya 7 numarası Norveçli Casper Ruud oldu. Ruud, 16 numaralı Kanadalı Denis Shapovalov'ı çekişmeli geçen iki set sonucunda 7-6(7) ve 7-5'lik setlerle 2-0 mağlup etti.

Dünya 3 numarası Alman Alexander Zverev de Şilili raket Cristian Garin'i 7-5 ve 6-2'lik iki set sonucunda 2-0 yenerek, yarı finale yükseldi.

Zverev'in yarı finaldeki rakibi ise Dünya 5 numarası Yunan Stefanos Tsitsipas oldu.

Tsitsipas da çeyrek finalde ev sahibi ülkeden 10 numaralı Jannik Sinner'ı 7-6(5) ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek, son 4 raket arasında yer aldı.

TEK KADINLARDA DA YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU

Dünya 1 numarası ve Roma'da geçen yılın şampiyonu Polonyalı raket Iga Swiatek, Kanadalı Bianca Andreescu'yu 7-6(2) ve 6-0'lık setlerle 2-0 yendi ve yarı finale yükseldi.

Swiatek'in yarı finaldeki rakibi ise dünya 4 numarası Belaruslu raket Aryna Sabalenka oldu. Sabalenka da ABD'li Amanda Anisimova'yı, 4-6, 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-1 mağlup ederek, son dörde kaldı.

Roma Açık'tan önce Madrid Açık'ı kazanan Tunuslu Ons Jabeur da 4 numaralı seribaşı Yunan Maria Sakkari'yi 1-6, 7-5 ve 6-1'lik setlerle 2-1 yenerek yarı finalist oldu.

Jabeur, yarı finalde Rus raket Daria Kasatkina ile eşleşti.

Kasatkina, çeyrek finalde İsviçreli Jil Teichmann ile karşılaştı. Rus raket Kasatkina, ilk setini 6-4 aldığı maçın 2. setinde 3-2 öndeyken, rakibi Teichmann'ın çekilmesiyle yarı finale yükseldi.