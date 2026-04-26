Roma, Bologna deplasmanında galip geldi

Roma, İtalya Serie A'nın 34. haftasında Bologna'yı deplasmanda 2-0 mağlup etti ve ilk 4 iddiasını son 4 haftaya taşıdı.

HABER MERKEZİ26 Nisan 2026 Pazar 00:07
İtalya Serie A'nın 34. haftasında Bologna ile Roma karşı karşıya geldi. Stadio Renato Dall'Ara'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Roma 2-0'lık skorla kazandı.

Roma'ya galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Donyell Malen ve 45+1. dakikada Neil El Aynaoui attı. Her iki oyuncu da gollerde birbirlerine asist yaptı.

Son 3 maçta 2 galibiyet 1 beraberlik alan Roma, 61 puanla ilk 4 iddiasını son 4 haftaya taşıdı. Bologna ise üst üste ikinci yenilgisini alıp 48 puanda kaldı ve Avrupa kupaları şansını mucizelere bıraktı.

Roma, gelecek hafta Fiorentina'yı ağırlayacak. Bologna ise Cagliari'yi sahasında konuk edecek.

