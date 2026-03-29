Spor

Roma, Bryan Zaragoza'nın bonservisini almayacak

İtalyan ekibi Roma, ara transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Bryan Zaragoza için kararını verdi.

HABER MERKEZİ29 Mart 2026 Pazar 10:18 - Güncelleme:
Kiralık oyuncu Bryan Zaragoza, yaz aylarında şimdilik Bayern Münih'e geri dönecek. Roma, İspanyol oyuncuyu kadrosuna katmayacak gibi görünüyor.

Rekor şampiyonu Bayern Münih, şimdilik İspanya'da başarısız olan Bryan Zaragoza'dan vazgeçmeyecek gibi görünüyor. Gazzetta dello Sport'un haberine göre, oyuncuyu kiralayan AS Roma, kanat oyuncusu için kararlaştırılan satın alma opsiyonunu kullanmayacak; bu nedenle Zaragoza yaz aylarında tekrar Münih'e dönecek. 24 yaşındaki oyuncunun bundan sonraki kariyeri ise belirsizliğini koruyor!

Giallorossi, geçen kış Bayern ile 13 milyon avroluk bir satın alma opsiyonu üzerinde anlaşmıştı; bu opsiyon belirli koşullar altında zorunlu hale gelecekti: Roma'nın Şampiyonlar Ligi veya Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanması ve Zaragoza'nın tüm olası maç süresinin en az yarısında forma giymesi gerekiyordu.

Ancak İspanyol oyuncu şu anda bu hedeften çok uzak ve Serie A'da son üç maçta arka arkaya 90 dakika boyunca yedek kulübesinde oturdu.

