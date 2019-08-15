Roma, Cengiz Ünder'in sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı
Roma, milli oyuncu Cengiz Ünder'in sözleşmesinin 2023 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.
Roma, milli oyuncu Cengiz Ünder'in sözleşmesinin 2023 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.
⚡️ @cengizunder rinnova fino al 2023 ⚡️#ASRoma— AS Roma (@OfficialASRoma) August 15, 2019
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