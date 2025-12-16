İSTANBUL 12°C / 5°C
Spor

Roma, Como'yu tek golle geçti

Roma, Serie A'nın 15. haftasında sahasında ağırladığı Como'yu 1-0 mağlup ederek iki maç aradan sonra galip geldi.

16 Aralık 2025 Salı 00:47
Roma, Como'yu tek golle geçti
İtalya Serie A'nın 15. haftasında Roma, sahasında Como'yu konuk etti.

Stadio Olimpico'da oynanan mücadeleyi Roma, 1-0 kazandı.

Karşılaşmada Roma'ya galibiyeti getiren golü 60. dakikada Wesley kaydetti.

Roma'da kırmızı kart cezalısı milli oyuncu Zeki Çelik, maç kadrosunda yer almadı.

Bu sonuçla birlikte iki maç sonra kazanan Roma, lider Inter'in 3 puan gerisinde 4. sırada haftayı tamamladı. Como ise 24 puanla 7. sırada konumlandı.

Ligde gelecek hafta Roma, Juventus deplasmanında mücadele edecek. Como, deplasmanda Lecce ile karşılaşacak.

