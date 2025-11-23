Roma deplasmanda 3 golle galip geldi

İtalya Serie A'nın 12. haftasında Roma, deplasmanda Cremonese ile karşı karşıya geldi.

Giovanni Zini Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Roma, 3-1 kazandı.

Roma'ya galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Matias Soule, 64. dakikada Evan Ferguson ve 69. dakikada Wesley kaydetti. Cremonese'nin tek golü ise 90+3. dakikada Francesco Folino'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Roma, 27 puana ulaşarak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Üst üste 3. mağlubiyetini alan Cremonese ise 14 puanda kaldı ve 11. sırada konumlandı.

Öte yandan Roma'da forma giyen milli futbolcumuz Zeki Çelik, ilk 11'de başladığı maçta 90 dakikada sahada kaldı.

Ligde bir sonraki hafta Roma, Napoli'yi konuk edecek. Cremonese ise deplasmanda Bologna ile karşı karşıya gelecek.