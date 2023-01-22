Roma deplasmanda Spezia'yı 2 golle geçti

Serie A'da Roma, deplasmanda Spezia ile karşı karşıya geldi. Jose Mourinho'nun ekibi karşılaşmadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmada Roma'ya galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Stephan El Shaarawy ve 49. dakikada Tammy Abraham attı.

Roma'da forma giyen milli futbolcumuz Zeki Çelik, 90 dakika sahada kaldı.

Arka arkaya ikinci galibiyetini alan Roma, 37 puana yükseldi. Spezia, 18 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Roma, Napoli deplasmanına gidecek. Spezia, Bologna deplasmanına gidecek.

Roma, bu sezon Serie A'da şu ana kadar 19 maça çıktı ve bu karşılaşmalardan 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.