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Spor

Roma deplasmanda Spezia'yı 2 golle geçti

Roma, İtalya Serie A'nın 19. hafta mücadelesinde deplasmanda konuğu olduğu Spezia'yı 2-0 mağlup ederek puanını 37'ye yükseltti.

22 Ocak 2023 Pazar 22:27 - Güncelleme:
Roma deplasmanda Spezia'yı 2 golle geçti
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Serie A'da Roma, deplasmanda Spezia ile karşı karşıya geldi. Jose Mourinho'nun ekibi karşılaşmadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmada Roma'ya galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Stephan El Shaarawy ve 49. dakikada Tammy Abraham attı.

Roma'da forma giyen milli futbolcumuz Zeki Çelik, 90 dakika sahada kaldı.

Arka arkaya ikinci galibiyetini alan Roma, 37 puana yükseldi. Spezia, 18 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Roma, Napoli deplasmanına gidecek. Spezia, Bologna deplasmanına gidecek.

Roma, bu sezon Serie A'da şu ana kadar 19 maça çıktı ve bu karşılaşmalardan 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

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