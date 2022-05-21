Roma deplasmanda Torino'yu 3 golle devirdi

Serie A'nın 38. ve son haftasında Roma, Torino deplasmanına çıktı.

Torino Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçı Roma 3-0 kazanarak sezonu 3 puanla tamamladı ve UEFA Avrupa Ligi vizesi aldı.

Karşılaşmanın 33. dakikasında Tammy Abraham eşitliği bozan isim olurken 42'de bir kez daha Abraham'ın golüyle Roma, ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda Roma oyunu istediği gibi tutmayı başarırken 78'de Pellegrini'nin golü maçın skorunu 3-0 olarak tayin etti.

Bu sonuçla Roma 63 puana yükselerek önümüzdeki sezon için UEFA Avrupa Ligi biletini almış oldu. Torino ise 50 puanda kalarak sezonu 10. sırada tamamladı.