21 Eylül 2025 Pazar / 29 RebiülEvvel 1447
Spor

Roma derbide Lazio'yu tek golle geçti

Roma, Serie A'nın 4. haftasında başkent derbisinde karşılaştığı Lazio'yu Pellegrini'nin attığı tek golle 1-0 mağlup etti.

21 Eylül 2025 Pazar 16:38
Roma derbide Lazio'yu tek golle geçti
İtalya Serie A'nın 4. haftasında, başkent derbisinde Lazio ile Roma karşı karşıya geldi.

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi Roma, 1-0 kazandı.

Maçın 38. dakikasında Roma, Lorenzo Pellegrini'nin golüyle öne geçerek ilk yarıyı 1-0 üstün kapattı.

Ev sahibi Lazio, 86. dakikada Reda Belahyane'nin rakibine sert müdahalesi sonucu kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

Karşılaşmada başka gol olmayınca konuk ekip, sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Bu arada, maçın bitiş düdüğünün ardından Lazio'nun diğer oyuncusu Matteo Guendouzi, hakeme itirazları nedeniyle kırmızı kartla cezalandırıldı.

Roma'da milli futbolcu Zeki Çelik, derbide 90 dakika forma giydi.

Bu sonuçla Roma, puanını 9'a yükseltti. Lazio ise 3 puanda kaldı.

