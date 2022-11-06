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Spor

Roma derbisinde 3 puan Lazio'nun

Lazio, İtalya Serie A'nın 13. hafta mücadelesinde deplasmanda konuğu olduğu Roma'yı Felipe Anderson'un golüyle 1-0 mağlup etti.

6 Kasım 2022 Pazar 22:43 - Güncelleme:
Roma derbisinde 3 puan Lazio'nun
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Serie A'nın 13. haftasında oynanan Roma derbisinde Lazio, deplasmanda Roma'ya konuk etti.

Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Lazio 1-0 kazanarak üç puanı aldı ve ligde ezeli rakibinin önüne geçerek haftayı kapattı.

Karşılaşmanın 29. dakikasında Felipe Anderson'un golüyle öne geçti ve ilk yarı Lazio üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıda Roma'da teknik direktör Jose Mourinho, oyuna ortak olmak için büyük kozlarını oyuna soktu. Milli oyuncumuz Zeki Çelik ikinci yarıda maça dahil olurken ev sahibi Roma, topla oynama üstünlüğünü elde etse de golü bulamadı ve Lazio sahadan 1-0'lık üstünlükle ayrılmayı başardı.

Bu sonuçla Lazio, 27 puana yükseldi ve averajla ligde üçüncü sıraya yükseldi. Roma ise 25 puanda 5. sıraya kadar indi.

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