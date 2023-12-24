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Spor

Roma dev maçta kazandı!

İtalya Serie A'nın 17. haftasında Roma, evinde konuk ettiği Napoli'yi 2-0 yendi ve 3 puana uzandı.

24 Aralık 2023 Pazar 00:58 - Güncelleme:
Roma dev maçta kazandı!
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İtalya Serie A 17. hafta karşılaşmasında Roma sahasında ağırladığı Napoli'yi 2-0 mağlup etti.

Roma'ya galibiyeti getiren golü 76. dakikada Lorenzo Pellegrini ve 90+6'da Romelu Lukaku kaydetti.

Napoli'de Matteo Politano 66. dakikada doğrudan kırmızı kart, Victor Osimhen'de 87. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı.

Roma'da Milli oyuncumuz Zeki Çelik 75. dakikada oyuna dahil oldu.

Roma bu galibiyetle puanını 28'e yükseltirken, Napoli ise 27 puanda kaldı.

Roma bir sonraki karşılaşmasında deplasmanda Juventus'a konuk olurken, Napoli sahasında Monza'yı ağırlayacak.

  • Napoli-Roma
  • Serie A maçı
  • italya

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