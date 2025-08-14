İSTANBUL 30°C / 24°C
Spor

Roma düğmeye bastı! Jadon Sancho için teklif yapıldı

Transfer çalışmalarını sürdüren İtalyan ekibi Roma, Manchester United forması giyen Jadon Sancho için teklif yaptı.

14 Ağustos 2025 Perşembe 15:14
Roma düğmeye bastı! Jadon Sancho için teklif yapıldı
Manchester United forması giyen ve Beşiktaş'ın da transfer gündeminde yer alan Jadon Sancho için önemli bir gelişme yaşandı.

Times'ta yer alan habere göre, Sancho ile ilgilenen Roma, İngiliz futbolcunun transferi için harekete geçti.

ROMA'DAN TEKLİF

Roma, Jadon Sancho'yu kiralamak için Manchester United'a teklif yaptı.

Manchester United ise sözleşmesinin bitmesine bir yıl kalan 25 yaşındaki futbolcuyu bonservisiyle göndermek istiyor.

SEZON PERFORMANSI

Geçen sezonu Chelsea'de kiralık olarak geçiren Sancho, Londra temsilcisinde çıktığı 41 maçta 5 gol attı ve 10 asist yaptı.

