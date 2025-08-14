Roma düğmeye bastı! Jadon Sancho için teklif yapıldı

Manchester United forması giyen ve Beşiktaş'ın da transfer gündeminde yer alan Jadon Sancho için önemli bir gelişme yaşandı.

Times'ta yer alan habere göre, Sancho ile ilgilenen Roma, İngiliz futbolcunun transferi için harekete geçti.

ROMA'DAN TEKLİF

Roma, Jadon Sancho'yu kiralamak için Manchester United'a teklif yaptı.

Manchester United ise sözleşmesinin bitmesine bir yıl kalan 25 yaşındaki futbolcuyu bonservisiyle göndermek istiyor.

SEZON PERFORMANSI

Geçen sezonu Chelsea'de kiralık olarak geçiren Sancho, Londra temsilcisinde çıktığı 41 maçta 5 gol attı ve 10 asist yaptı.