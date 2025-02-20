İSTANBUL 2°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Şubat 2025 Perşembe / 22 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,2967
  • EURO
    38,2508
  • ALTIN
    3426.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Roma, Dybala ile turladı

UEFA Avrupa Ligi Eleme Turu playoff rövanş maçında Roma ile Porto karşı karşıya geldi. Roma Olimpico'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Roma 3-2'lik skorla kazandı ve turu geçen taraf oldu.

Haber Merkezi20 Şubat 2025 Perşembe 23:34 - Güncelleme:
Roma, Dybala ile turladı
ABONE OL

UEFA Avrupa Ligi Eleme Turu playoff rövanş maçında Roma ile Porto karşı karşıya geldi. Roma Olimpico'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Roma 3-2'lik skorla kazandı.

Porto, 27. dakikada Samu'nun golüyle öne geçti.

Roma, Paulo Dybala'nın 35 ve 39. dakikadaki golleriyle öne geçti. Niccolo Pisilli, 84. dakikada farkı artırdı.

Porto'nun 2. ve skoru belirleyen golü 90+6. dakikada Rensch kendi kalesine attı.

Porto'da Stephen Eustaqio, 51. dakikada direkt kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

1-1'lik ilk maçın ardından bu maçı 3-2 kazanan Roma, adını son 16 turuna yazdırdı.

Roma, son 16 turunda Athletic Bilbao veya Lazio ile eşleşecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.