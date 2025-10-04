İSTANBUL 21°C / 14°C
Spor

Roma Dybala'yı bırakmak istemiyor

Serie A ekiplerinden Roma, yıldız futbolcusu Paulo Dybala ile yeni sözleşme için masaya oturmaya hazırlanıyor.

4 Ekim 2025 Cumartesi 15:44
Roma Dybala'yı bırakmak istemiyor
ABONE OL

Roma'da gözler Paulo Dybala'nın geleceğine çevrildi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre kulüp sportif direktörü Frederic Massara'nın, Arjantinli yıldızın temsilcileriyle önümüzdeki haftalarda bir araya gelmesi planlanıyor.

Tarafların mevcut durumdan memnun olduğu ve Dybala'nın Roma'da kalması için yeni bir sözleşme üzerinde görüşmelere açık olduğu belirtiliyor. Ancak şu an için herhangi bir anlaşma yapılmış değil; görüşmeler henüz başlangıç aşamasında.

Dybala'nın kulüpte kalması hem yönetim hem de taraftarlar tarafından isteniyor. Yeni sözleşme süreciyle ilgili gelişmelerin önümüzdeki haftalarda netleşmesi bekleniyor.

