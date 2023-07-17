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Spor

Roma, El Shaarawy ile nikah tazeledi! 2025'e kadar devam

Serie A ekibi Roma, 30 yaşındaki deneyimli futbolcu El Shaarawy'in sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattığını duyurdu.

IHA17 Temmuz 2023 Pazartesi 14:50 - Güncelleme:
Roma, El Shaarawy ile nikah tazeledi! 2025'e kadar devam
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İtalyan ekibi Roma, 30 yaşındaki futbolcu El Shaarawy ile olan sözleşmeyi 2025 yılına kadar uzattıklarını açıkladı.

İtalya Serie A ekibi Roma, Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gelecek sezon planlamasına devam ediyor. Roma, 30 yaşındaki İtalyan futbolcu El Shaarawy'nin sözleşmesinin 2025 yılına kadar uzattığını bildirdi. Shaarawy, yaptığı açıklamada sarı-kırmızılı formayı tekrar giyme fırsatı verildiği için kulübe teşekkür ederken, burada ikinci bir aile bulduğunu ve Roma taraftarına kendisine her zaman hissettirdikleri sevginin karşılığını performansıyla onlara göstermek istediğini söyledi.

30 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda Roma formasıyla 29'u İtalya Serie A, 11'i UEFA Avrupa Ligi, 2'de İtalya Kupası olmak üzere toplam 42 maçta forma giyerken, 9 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

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