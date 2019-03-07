Roma Eusebio Di Francesco'ya güle güle dedi

Şampiyonlar Ligi'nde Porto'ya 3-1 yenilip elenen Roma'da kötü gidişatın faturası teknik direktör Eusebio Di Francesco'ya kesildi.

İtalyan ekibi, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Eusebio Di Francesco ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Eusebio Di Francesco'ya geçmişteki başarıları için teşekkür edilirken kariyerinde başarılar dilendi.

RANIERI VEYA PANUCCI

Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma'da Eusebio Di Francesco'nun yerine sezon sonuna kadar Claudio Ranieri veya Christian Panucci'nin geçmesi bekleniyor.

(Sporx)