İSTANBUL 18°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Mart 2023 Cuma / 18 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,006
  • EURO
    20,1621
  • ALTIN
    1113.66
  • BIST100
    5446.22
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Roma evinde avantajı kaptı

Roma, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında sahasında konuk ettiği Real Sociedad'ı 2-0 mağlup ederek avantajı kaptı.

9 Mart 2023 Perşembe 23:11 - Güncelleme:
Roma evinde avantajı kaptı
ABONE OL

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Roma ile Real Sociedad karşı karşıya geldi. Olimpico'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Roma 2-0'lık skorla kazandı.

Roma'ya galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Tammy Abraham'ın asistiyle Stephan El Shaarawy ve 87. dakikada Paulo Dybala'nın asistinde Marash Kumbulla attı.

Roma'da forma giyen Türk milli futbolcu Zeki Çelik, mücadelede yedek bekledi.

Trabzonspor'un eski oyuncusu Alexander Sörloth, Sociedad'ın ilk 11'inde yer aldı ve 67. dakikada yerini Mikel Oyarzabal'a bıraktı.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 16 Mart Perşembe günü saat 23.00'te İspanya'da oynanacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.