Roma evinde Juventus'u tek golle geçti

Serie A'nın 25. haftasında Roma ile Juventus karşı karşıya geldi. Stadio Olimpico'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Roma 1-0'lık skorla kazandı.

Roma'ya galibiyeti getiren golü 53. dakikada savunma oyuncusu Gianluca Mancini kaydetti.

Juventus'ta oyuna 89'da giren Gianluca Mancini, 90. dakikada kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.

Roma, bu galibiyetle birlikte puanını 48'e yükseltti ve lig ikinciliği için iddiasını sürdürdü. Juventus'un ise 4 maçlık galibiyet serisi sona erdi ve 35 puanda kaldı.

Gelecek hafta Roma, Sassuolo'yu konuk edecek. Juventus ise evindeki Sampdoria maçıyla birlikte yara sarmaya çalışacak.