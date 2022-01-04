Roma, Fenerbahçeli Berke Özer'i listesine aldı

4 Ocak 2022 Salı 07:26 - Güncelleme: 4 Ocak 2022 Salı 07:26

Sarı lacivertlilerle olan sözleşmesi Haziran 2022'de bitecek olan Berke Özer, birçok Avrupa ekibinin radarında bulunurken Roma'nın da oyuncuyu izlediği iddia edildi.

Calciomercato'nun haberine göre, gelecek için genç ve yetenekli bir kaleci transfer etmek isteyen Roma, 21 yaşındaki file bekçisini takibe aldı.

Haberde, Berke ile Roma'nın yanı sıra Benfica ve birçok Avrupa takımının ilgisi olduğu kaydedildi.

Fenerbahçe'ye 2018 yılında Altınordu'dan 2.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Berke, bir süre Westerlo'da kiralık forma giymişti.

Altay Bayındır'ın sakatlığının ardından Fenerbahçe kalesine geçen genç oyuncu performansıyla göz doldururken sarı lacivertlilerin yakın zamanda sözleşme uzatması bekleniyor.