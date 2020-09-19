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Spor

Roma Galatasaray'dan Marcao için teklifini sundu

Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao için Roma kapıyı çaldı. İtalyan kulüp sarı kırmızılılara 13 milyon euro telifte bulunurken Aslan, 15 milyon euro bonservis talep etti.

19 Eylül 2020 Cumartesi 00:28 - Güncelleme: 19 Eylül 2020 Cumartesi 00:32
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İtalya Serie A ekiplerinden Roma, Marcao için Galatasaray'a 13 milyon euroluk resmi teklif sundu. Hürriyet, sarı kırmızılı yönetimin Brezilyalı futbolcu için en az 15 milyon euro talep ettiği bilgisini verdi.

 "15 MİLYON EURO VERİRSENİZ..."

Marcao adım adım Roma'ya... İtalyan kulübü bu kez Galatasaray'a 13 milyon euroluk teklif yaptı. Hafta başında özel uçak kiralayarak İstanbul'a gelen İtalyan kulübü temsilcileri ilk olarak Galatasaray'a bonuslarla birlikte 12 milyon euroluk bir paket sunmuştu. Ancak bu kez Roma, Galatasaray'ı ikna etmek adına teklifin 13 milyon euroya çıkardı. Ve Galatasaray'ın yanıtı net oldu. 'Bonuslar dışında 15 milyon euro verirseniz Marcao'nun transferine onay veririz' denildi.

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