Roma, Gasperini'yi resmen açıkladı!

Serie A ekibi Roma teknik direktörlük görevine Gian Piero Gasperini'nin getirildiğini açıkladı.
İtalyan kulübü Gasperini ile varılan anlaşmayı sosyal medya hesaplarından yayınladığı paylaşım ile duyurdu. Deneyimli çalıştırıcıyla 3 yıllık kontrat imzalandı.
2016 yılında başladığı Atalanta kariyerine bu sezon sonunda nokta koyan 67 yaşındaki teknik direktör, Bergamo ekibiyle Avrupa Ligi zaferi kazanmıştı.
Serie A'da sezonu Ranieri yönetiminde beşinci sırada bitiren Roma gelecek sezon Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.