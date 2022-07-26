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Spor

Roma, Georginio Wijnaldum transferini bitiriyor

İtalya Serie A ekiplerinden Roma'nın Paris Saint-Germain'de forma giyen Georginio Wijnaldum'u kiralık olarak kadrosuna katmaya yakın olduğu iddia edildi.

26 Temmuz 2022 Salı 18:08 - Güncelleme:
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Paris Saint-Germain'de forma giyen 31 yaşındaki Hollandalı orta saha oyuncusu Georginio Wijnaldum'un yeni adresi İtalya oluyor.

İtalyan basınından çıkan habere göre; Paris Saint Germain'den ayrılmak isteyen Wijnaldum, Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Roma'ya yakın. PSG Teknik Direktörü Christophe Galtier'in de kadroda düşünmediği Hollandalı oyuncu, transferin bir an önce gerçekleşmesini istiyor.

Haberde, Roma'nın Wijnaldum'u bedelsiz olarak kiralayacağı ve yıllık maaşının yarısını Paris ekibinin ödeyeceği ifade edildi.

Geçtiğimiz sezon Paris Saint Germain formasıyla 38 maça çıkan Wijnaldum, 3 gol 3 asistlik performans sergilemişti.

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