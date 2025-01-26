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Spor

Roma geriden gelip kazandı

İtalya Serie A'nın 22. hafta maçında Roma, Udinese'ye konuk oldu. Bluenergy Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 2-1 kazandı.

Haber Merkezi26 Ocak 2025 Pazar 21:53 - Güncelleme:
Roma geriden gelip kazandı
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İtalya Serie A'nın 22. hafta maçında Roma, Udinese'ye konuk oldu. Bluenergy Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 2-1 kazandı.

Roma'ya galibiyeti getiren goller, 50. dakikada Pellegrini ve 64. dakikada Artem Dovbyk tarafından penaltıdan kaydedildi. Udinese'nin tek golünü ise 38'de Lorenzo Lucca attı.

Miili oyuncu Zeki Çelik, mücadeleye ilk 11'de başladı. 46. dakikada yerini Shomurodov'a bıraktı.

Roma, bu galibiyetin ardından puanını 30 yaptı. Udinese, 26 puanda kaldı.

İtalya Serie A'nın bir sonraki haftasında Roma, Napoli'yi ağırlayacak, Udinese, Venezia'yı konuk edecek.

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