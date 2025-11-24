İSTANBUL 18°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Kasım 2025 Pazartesi / 4 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4515
  • EURO
    49,0347
  • ALTIN
    5555.06
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Roma, Gian Piero Gasperini ile İtalya'da zirvede
Spor

Roma, Gian Piero Gasperini ile İtalya'da zirvede

Roma, yaz başında takımın başına geçen teknik direktör Gian Piero Gasperini ile birlikte ligde liderliğe yükseldi.

HABER MERKEZİ24 Kasım 2025 Pazartesi 14:08 - Güncelleme:
Roma, Gian Piero Gasperini ile İtalya'da zirvede
ABONE OL

Roma, Claudio Ranieri'nin ardından takımı emanet ettiği teknik direktör Gian Piero Gasperini ile zirveye çıktı.

12 HAFTADA LİDER

Gasperini yönetimindeki Roma, ligde oynadığı 12 maçta 9 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı. Başkent temsilcisi, ligde 27 puanla 12. haftayı zirvede tamamladı.

Roma, Gasperini ile UEFA Avrupa Ligi'nde de 4 maçta 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşadı.

PUAN ORTALAMASI

Roma'nın başına haziran ayında geçen Gasperini, İtalyan ekibinde toplamda 16 maçta 2.06 puan ortalaması yakaladı.

FARKINI ORTAYA KOYDU

Atalanta'da 9 yıl geçiren ve takımı adeta seviye atlatan 67 yaşındaki Gasperini, Roma'da da farkını ortaya koydu.

Gasperini yönetimindeki Roma, ligin gelecek haftasında sahasında Napoli'yi konuk edecek.

  • roma
  • Gian Piero Gasperini
  • teknik direktör

ÖNERİLEN VİDEO

Samsun'da 3 araç birbirine girdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.