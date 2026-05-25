Roma, Hellas Verona'yı geçip Şampiyonlar Ligi biletini aldı

İtalya Serie A'nın 38. ve son haftasında Hellas Verona ile Roma karşı karşıya geldi. Stadio Marc'Antonio Bentegodi'de oynanan mücadeleyi konuk ekip Roma 2-0'lık skorla kazandı.

56. dakikada penaltıyı kaçırdıktan sonra Donyell Malen, Dybala'nın pasında golü atarak Roma'yı 1-0 öne geçirdi.

Ocak ayında Roma'ya transfer olan Donyell Malen, bu golüyle birlikte toplam 15 gol ve 2 asistle 17 gol katkısına ulaştı.

Stephan El Shaarawy, 90+3'te skoru belirledi

VERONA, SON 40 DAKİKA 10 KİŞİ OYNADI

Hellas Verona'da Nicolas Valentini, 50. dakikada kırmızı kart görerek takımını 1 kişi eksik bıraktı.

TANIDIK İSİMLER OYNADI

Roma'da Zeki Çelik maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Hellas Verona'da Galatasaray'dan kiralık olan Victor Nelsson 90 dakika sahada kaldı, Beşiktaş'tan kiralık Al Musrati ise 58. dakikada oyuna dahil oldu.

ROMA, ŞAMPİYONLAR LİGİ BİLETİNİ ALDI

Bu sonucun ardından Roma, ligi 73 puanla 3. sırada tamamladı ve Şampiyonlar Ligi biletini cebine koydu.

Gelecek sezon Serie B'de mücadele edecek olan Hellas Verona ise ligi 21 puanla 19. sırada tamamladı.